Espana agencias

Los españoles ven a los deportistas como claves para visibilizar problemas de salud mental

Guardar

Madrid, 7 oct (EFE).- El 87,5% de los españoles considera que cuando los deportistas profesionales hablan abiertamente de los problemas de salud mental contribuyen a normalizar estos, según las principales conclusiones del estudio 'Radiografía del bienestar emocional y el deporte en España'.

De ese porcentaje total el 41,8% opinan que ayudan mucho mientras que otro 45,7% declara que ayudan en parte; atribuyéndoles poco o ningún impacto a sus testimonios el 12,5%. Pese a ello el 82% considera que todavía no se habla suficiente de salud mental en el deporte profesional. Además menos de un tercio, el 32,8%, indica que solo entra en el debate deportivo cuando ya existe un problema grave.

PUBLICIDAD

No son muchos los deportistas que han hablado de estos temas. Una de ellas es la tenista Sara Sorribes quien en declaraciones difundidas por Nara Seguros, encargada de impulsar este estudio, y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, analiza su experiencia.

"Durante mucho tiempo asocié ser fuerte con seguir adelante, entrenar y competir, aunque las cosas no fueran bien. En el deporte estamos muy acostumbrados a exigirnos y a pensar que tenemos que poder con todo. Con el tiempo he entendido que ser fuerte también significa escucharte, reconocer cuándo necesitas ayuda y darte permiso para parar", señala.

PUBLICIDAD

"Muchas veces intentas convencerte de que puedes seguir un poco más. Siempre hay otro entrenamiento, otro torneo o un objetivo por delante. A mí me costó entender que no tenía que llegar al límite para escuchar lo que me estaba pasando. He aprendido a prestar mucha más atención a esas señales antes de que todo se haga más difícil", añade.

Sorribes afirma que cuidarse en este aspecto no le ha restado competitividad y autoexigencia, pero que ahora es "mucho más consciente de que para rendir, competir y disfrutar" también necesita estar bien consigo misma: "Normalizarlo empieza por poder hablarlo y compartirlo. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora poder hacerlo con otros deportistas, incluso con jugadoras que eran referentes para mí. Y si contar lo que he vivido hace que alguien se sienta identificado o se anime a pedir ayuda, entonces ha merecido la pena".

"Pedir ayuda no te hace menos fuerte como deportista. Para mí, aprender a escucharme y entender qué necesitaba también ha formado parte de crecer. A veces cuidarte significa seguir adelante y otras veces significa parar, pero las dos cosas pueden formar parte del mismo camino", completa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia prohíbe temporalmente el uso de granadas aturdidoras contra las “protestas de estudiantes de instituto” tras el episodio que dejó sin mano a un niño de 15 años

Esta decisión llega tras varios incidentes: las manifestaciones han dejado ya a 217 estudiantes heridos, entre ellos un adolescente de 15 años que perdió los dientes al ser disparado en la cara y a corta distancia con un bote de gas lacrimógeno

Francia prohíbe temporalmente el uso de granadas aturdidoras contra las “protestas de estudiantes de instituto” tras el episodio que dejó sin mano a un niño de 15 años

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

El escrito sostiene que “sin delito no hay autor” y rebate la tesis de que la mujer del presidente utilizara su posición para impulsar su trayectoria profesional en la Universidad Complutense

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Ya hay fecha para la huelga general por la crisis de la vivienda: será antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro biográfico el próximo mes de diciembre: del ‘Comunismo o libertad’ a su aborto

La presidenta de la Comunidad de Madrid sacará su primera obra autobiográfica publicada por la editorial Planeta el próximo mes de diciembre

Isabel Díaz Ayuso publicará su primer libro biográfico el próximo mes de diciembre: del ‘Comunismo o libertad’ a su aborto

Eurovisión 2027 suma un nuevo revés: República Checa se retira por problemas económicos

La televisión pública checa ha decidido no participar ni retransmitir el festival por los elevados costes

Eurovisión 2027 suma un nuevo revés: República Checa se retira por problemas económicos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El ejercicio militar de los ‘Boinas Verdes’ británicos en el que emergen de las profundidades del Atlántico a bordo de un submarino alemán

Bally Bagayoko, el alcalde francés que hizo de escudo entre policías y manifestantes: su lucha contra el racismo y la acusación de ayudar a narcos

La historia de cómo una empresa británica y otra canadiense pusieron en jaque a España este verano por falta de aviones contra incendios

Un detective recoge sin consentimiento la saliva de un abuelo para probar una paternidad fruto de un idilio de verano de hace 36 años: la Justicia avala el test genético del hijo no reconocido

ECONOMÍA

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Los sindicatos confirman que la huelga general por la vivienda será el próximo 11 de noviembre

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda dispara el importe de las hipotecas y el endeudamiento de los compradores hasta batir récords

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”