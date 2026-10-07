Los españoles ven a los deportistas como claves para visibilizar problemas de salud mental

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Madrid, 7 oct (EFE).- El 87,5% de los españoles considera que cuando los deportistas profesionales hablan abiertamente de los problemas de salud mental contribuyen a normalizar estos, según las principales conclusiones del estudio 'Radiografía del bienestar emocional y el deporte en España'.

De ese porcentaje total el 41,8% opinan que ayudan mucho mientras que otro 45,7% declara que ayudan en parte; atribuyéndoles poco o ningún impacto a sus testimonios el 12,5%. Pese a ello el 82% considera que todavía no se habla suficiente de salud mental en el deporte profesional. Además menos de un tercio, el 32,8%, indica que solo entra en el debate deportivo cuando ya existe un problema grave.

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No son muchos los deportistas que han hablado de estos temas. Una de ellas es la tenista Sara Sorribes quien en declaraciones difundidas por Nara Seguros, encargada de impulsar este estudio, y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, analiza su experiencia.

"Durante mucho tiempo asocié ser fuerte con seguir adelante, entrenar y competir, aunque las cosas no fueran bien. En el deporte estamos muy acostumbrados a exigirnos y a pensar que tenemos que poder con todo. Con el tiempo he entendido que ser fuerte también significa escucharte, reconocer cuándo necesitas ayuda y darte permiso para parar", señala.

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"Muchas veces intentas convencerte de que puedes seguir un poco más. Siempre hay otro entrenamiento, otro torneo o un objetivo por delante. A mí me costó entender que no tenía que llegar al límite para escuchar lo que me estaba pasando. He aprendido a prestar mucha más atención a esas señales antes de que todo se haga más difícil", añade.

Sorribes afirma que cuidarse en este aspecto no le ha restado competitividad y autoexigencia, pero que ahora es "mucho más consciente de que para rendir, competir y disfrutar" también necesita estar bien consigo misma: "Normalizarlo empieza por poder hablarlo y compartirlo. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora poder hacerlo con otros deportistas, incluso con jugadoras que eran referentes para mí. Y si contar lo que he vivido hace que alguien se sienta identificado o se anime a pedir ayuda, entonces ha merecido la pena".

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"Pedir ayuda no te hace menos fuerte como deportista. Para mí, aprender a escucharme y entender qué necesitaba también ha formado parte de crecer. A veces cuidarte significa seguir adelante y otras veces significa parar, pero las dos cosas pueden formar parte del mismo camino", completa. EFE