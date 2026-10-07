Junts reprocha a Illa su rechazo inicial a la amnistía y él replica que es "una victoria de todos"

05/10/2026 El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de seguimiento del plan Inuncat, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Se trata de una reunión de seguimiento del plan Inuncat por el episodio de lluvias intensas en Catalunya. El plan se mantiene activado en fase de emergencia. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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La presidenta de Junts en el Parlament catalán, Mònica Sales, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ahora defienda como una victoria la aplicación total de la Ley de Amnistía a los líderes del 'procés' cuando inicialmente rechazó esta medida, y él ha respondido que "la normalización política en Cataluña es una victoria de todos".

En la sesión de control al Govern este miércoles en el Parlament, Sales ha celebrado que el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, pueda volver a Cataluña tras 9 años "de maniobras judiciales de todo tipo", y ha sostenido que es una victoria del independentismo.

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Illa, por su parte, ha dicho que la amnistía y la normalización política en Cataluña es cosa de todos: "Es la victoria de la convivencia. De todos. Un poco de humildad todos. Un poco de humildad y de recordar de dónde venimos. Normalización política en Cataluña, que siempre ha defendido, y victoria de la convivencia".

La dirigente 'juntaire' le ha replicado recordando su oposición frontal a la norma antes de que Junts fuera determinante en el Congreso: "Presidente, no haga el ridículo. ¿Recordar de dónde venimos? 'Ni amnistía, ni nada de eso' es una frase suya. Y cambiaron el sentido de la opinión cuando necesitaron los siete votos de Junts".

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Todo ello después de que este martes el Tribunal Constitucional avalara amnistiar el delito de malversación y el Tribunal Supremo levantara la orden de detención contra Puigdemont.

"NO ES UN PERDÓN"

En su turno, el presidente de ERC en la Cámara, Josep Maria Jové, ha sostenido que la amnistía "no es un perdón" porque no cometieron ningún delito, y que tampoco puede ser un punto y final del conflicto político.

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"Es un reconocimiento de que este conflicto entre Cataluña y el Estado es de carácter político y que solo desde la política se podrá resolver. Ustedes lo han acabado aceptando", y le ha pedido concreción en este sentido al presidente.

Illa ha respondido que ha defendido "desde el primer día" la amnistía, pero que no es partidario de un referéndum de autodeterminación, pero que está a favor de que ERC lo pueda defender y que vuelva a la política lo que es de la política.

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"BUENA NOTICIA"

También los Comuns, en palabras de su portavoz, David Cid, se han referido al aval del TC y a la decisión del Supremo, que ha considerado una "buena noticia".

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"Es una victoria de Cataluña y de todos los catalanes que siempre hemos defendido que el Supremo no podría ser el brazo de madera de PP y Vox", ha valorado.

7 DE OCTUBRE DE 2023

Finalmente, AC ha traído al debate el tercer aniversario de los ataques de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, y su líder, Sílvia Orriols, ha asegurado que el PSC y sus socios no los han condenado y "continúan hablando indecentemente de genocidio palestino".

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Illa ha respondido que todos los grupos de la Cámara han condenado el atentado de Hamás y que "afortunadamente la mayoría" también ha condenado el genocidio en Gaza, y ha cuestionado a Orriols si la pregunta que le ha hecho en la sesión de control ha sido encargada por alguien alineado con los intereses de Israel.