Junts denunciará a Renfe y Adif el próximo 20 de octubre por la gestión ferroviaria

Guardar

Barcelona, 7 oct (EFE).- Junts presentará el próximo 20 de octubre una denuncia contra Renfe y Adif por la gestión de la red ferroviaria de Rodalies en Cataluña, coincidiendo con el noveno mes desde el accidente mortal en Gelida (Barcelona).

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, durante una pregunta en la sesión de control al Govern, dirigida a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, Vergés ha criticado al Govern por haber vendido un "falso traspaso" de Rodalies que no se ha materializado y ha reprochado además que no hayan conseguido ejecutar ni el traspaso de la R1.

En este sentido, ha acusado al ejecutivo catalán de actuar con "cinismo" y se ha preguntado si las cosas habrían sido distintas en caso de haber hecho frente común en Madrid para exigir el traspaso integral, en lugar de lo que ha tildado de simple "traspasillo".

PUBLICIDAD

"Ustedes quieren cargarse Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC) y nosotros queremos echar a Renfe de Cataluña", ha aseverado el portavoz de Junts.

El anuncio de Vergés ha llegado en una nueva jornada de graves incidencias en la red ferroviaria catalana, que se encuentra completamente paralizada a raíz de la negativa de los maquinistas, que alegan problemas en las infraestructuras derivados del temporal de estos últimos días. EFE

PUBLICIDAD

dic/rm/rq/jlm