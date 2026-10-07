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Interceptadas 87 personas llegadas en cinco pateras a Baleares

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Palma, 7 oct (EFE).- Un total de 87 personas de origen magrebí y subsahariano han sido interceptadas o rescatadas en cinco pateras llegadas en las últimas horas a las costas de Mallorca y aguas próximas a Cabrera, en las Islas Baleares, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La primera intervención tuvo lugar a las 22:44 horas de este martes, cuando la Guardia Civil interceptó a 12 personas de origen magrebí en la línea de costa de Cala Barca, en el municipio mallorquín de Santanyí.

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En el operativo participaron agentes de los puestos principales de la Guardia Civil de Santanyí y Campos.

A las 22:50 horas fueron rescatadas otras 21 personas de origen subsahariano cuando se encontraban a media milla al sur de la isla de Cabrera. En esta actuación intervinieron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

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La tercera embarcación fue localizada a las 23:05 horas a 4,6 millas al sur de Cabrera, donde Salvamento Marítimo rescató a 27 personas de origen subsahariano.

Ya durante la madrugada de este miércoles, a las 00:43 horas, Salvamento Marítimo rescató a 15 personas de origen magrebí a 19 millas al sur de Cabrera.

La última intervención se produjo a las 2:50 horas, cuando 12 personas de origen magrebí fueron interceptadas en la línea de costa de Cala Galiota, en Santanyí.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 357 pateras con 6.512 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025 arribaron a estas islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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