Hereu valora "el éxito de la política del reencuentro" ante el regreso de Puigdemont por amnistiar el TC la malversación

22/01/2025 El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios de comunicación durante un diálogo bajo el lema 'Comprometidos con un turismo mejor', en el stand de Turespaña, con motivo del inicio de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en IFEMA, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España). Fitur es un punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la primera cita del año para los mercados receptores y emisores de Iberoamérica. En la edición de 2025 participan 9.500 empresas, con 101 países como representación oficial y Brasil como país socio. El encuentro se desarrollará en cinco jornadas, del 22 al 26 de enero, y acogerá tanto a profesionales como público general. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha aseverado este miércoles que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía para el delito de malversación del 'procés' y con ello el Tribunal Supremo (TS) dejar sin efecto la orden de detención contra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, "expresa el éxito de la política del reencuentro y de la reconciliación".

Tras intervenir en la apertura institucional del Foro Internacional de Defensa Indudef en Córdoba, el ministro ha manifestado a los periodistas que la apuesta del Gobierno "por la convivencia es básica, entre otras cosas porque sobre la convivencia es donde podemos desarrollar social y económicamente nuestro país".

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En este sentido, el ministro ha apuntado que "es un triunfo de la democracia, que se ve con plena normalidad", a lo que ha añadido que "es una decisión emanada del Congreso, que es la soberanía de nuestro pueblo".