El Valencia ofrecerá llevarse el asiento de Mestalla por un “módico” precio

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Valencia, 7 oct (EFE).- El Valencia ofrecerá a sus abonados la posibilidad de llevarse a casa, por un precio “muy módico”, el asiento que hayan ocupado en Mestalla como recuerdo del actual estadio, que afronta su última temporada antes del traslado al Nou Mestalla, previsto para verano de 2027.

La iniciativa se gestionará mediante una empresa externa y pretende evitar que los aficionados arranquen los asientos del estadio durante el último encuentro que el equipo dispute en Mestalla, según apuntó este miércoles el director general, Javier Solís, tras una reunión con los medios de comunicación en los que el club presentó el precio de los abonos para el Nou Mestalla.

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La empresa encargada del servicio se ocupará de desmontar los asientos, acondicionarlos y dejarlos preparados para que puedan conservarse como recuerdo por parte de los abonados valencianistas. EFE

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