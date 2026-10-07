El Supremo da cinco días a las partes para alegaciones tras la orden del TC de aplicar la amnistía

06/10/2026 El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, realiza una declaración institucional, a 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). El TS ha acordado levantar las medidas cautelares contra el líder de Junts una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía para el delito de malversación del 'procés'. El abogado del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que su defendido no regresará a Catalunya hasta que el Tribunal Supremo (TS) le aplique la amnistía, pese a que este martes el alto tribunal haya dejado sin efecto la orden de detención que pesaba sobre él. POLITICA Belga - Europa Press

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El Tribunal Supremo ha dado cinco días a las partes para que puedan presentar alegaciones después de recibir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le ordena aplicar la ley de amnistía a los dirigentes independentistas catalanes sobre los que pesa el delito de malversación.

Así lo han hecho este miércoles en sendas providencias, recogidas por Europa Press, tanto el magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, como el presidente de la Sala de lo Penal, la que juzgó y condenó a diferentes dirigentes de aquellos hechos, Andrés Martínez Arrieta.

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La mayoría progresista del Constitucional respaldó este martes la ponencia del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que durante los últimos años se ha negado a perdonar ese delito, entre ellos al expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont.

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