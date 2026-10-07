El PP ve "inquietante" que Sánchez diga que "el Parlamento ha dado la espalda a la gente"

Guardar

Madrid, 7 oct (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha cuestionado este martes la aprobación de los nuevos decretos de vivienda para su convalidación por la Diputación Permanente y ha considerado "inquietante" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez justifique esta "triquiñuela" diciendo que "el Parlamento da la espalda a la gente" por no haberlos aprobado antes.

"Es decir, 'L'État, c'est moi', yo soy el representante del pueblo y el Congreso de los Diputados no", ha denunciado en una entrevista en RNE Sémper, para quien se está haciendo una utilización "de quita y pon" de la legitimidad del Parlamento.

PUBLICIDAD

En su opinión, que el Consejo de Ministros "subvierta" la voluntad del Congreso es de "dudoso apego democrático" y ha precisado que, aunque legalmente se pueda hacer, en democracia hay una normas no escritas que impiden a los políticos hacer todo aquello que pueden hacer.

"También se podía hacer una amnistía, obviamente, y se hizo. La cuestión es si políticamente es aceptable", ha incidido Sémper, quien se ha preguntado qué pasaría si esto lo hubiera hecho el PP y ha advertido de que se está sentando un precedente "inquietante".

PUBLICIDAD

Sobre las dudas en torno al voto por correo expresadas por la presidenta de la Comunidad Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros dirigentes del partido, ha subrayado que en el PP "no hay un cuestionamiento de fondo del voto por correo, sino una prevención, que es fruto de lo vivido estos años".

"Me parece legítimo que cada uno pueda expresarlo públicamente, pero yo lo que digo es que la posición de mi partido es la que yo lo estoy explicando", ha recalcado Sémper, que ha asegurado que el sistema electoral es garantista y ha llamado a votar "por tierra, mar y aire".

PUBLICIDAD

Preguntado por la huelga general anunciada por los sindicatos, ha dicho que "es una decisión eminentemente política con la intencionalidad de favorecer a una acción política que es la de Pedro Sánchez", y sobre si habría que levantar ya la acampada ciudadana en la madrileña Puerta del Sol ha dicho que "ha tocado a su fin". EFE