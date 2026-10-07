El ministro de Hacienda y el líder del PP coinciden este miércoles en Ceuta

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Ceuta, 7 oct (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el líder del PP, Núñez Feijóo, coinciden este miércoles en su visita a Ceuta, tras la crisis por la entrada en la ciudad de miles de migrantes desde Marruecos.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, Arcadi España iniciará su visita a la ciudad a las 10:30 horas con una reunión con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), quien estará acompañado por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani (PP).

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Posteriormente, el titular de Hacienda se desplazará a la Delegación del Gobierno para mantener un encuentro con los empresarios de la ciudad.

Al término de la reunión tiene previsto comparecer ante la prensa, precisamente a la misma hora en la que lo hará el líder del PP, quien realiza su quinta visita a Ceuta desde que se produjo la entrada masiva a finales de julio.

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Núñez Feijóo estuvo por última vez en Ceuta el 21 de septiembre para acompañar al presidente del PP en el Parlamento Europeo, Manfred Weber.

Anteriormente, Núñez Feijóo también se había desplazado el 1 de agosto, el 19 de agosto y el 2 de septiembre, fecha esta última que coincidía con el 'Día de la Autonomía'. EFE

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