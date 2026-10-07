El Maratón de Barcelona supera los 32.000 dorsales y bate su récord de participación

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Barcelona, 7 oct (EFE).- El Zurich Maratón de Barcelona ha superado los 32.000 dorsales vendidos para su próxima edición, que se disputará el 14 de marzo de 2027, con lo que ya ha batido el récord de participación de la prueba.

La organización prevé alcanzar próximamente el límite máximo de 37.000 participantes fijado, lo que supondría agotar los dorsales cinco meses antes de la celebración del maratón, cuando se vendieron todos los dorsales en enero.

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El crecimiento de la prueba mantiene así la tendencia registrada en los últimos años y sitúa a Barcelona camino de un nuevo récord de participación. En 2025, se alcanzaron los 27.000 dorsales, mientras que en 2026 se llegó a los 32.000, una cifra que ya ha sido superada para la próxima edición.

La evolución de la carrera refleja un incremento significativo durante la última década. En 2016 y 2017 se superaron por primera vez los 20.000 dorsales, antes de un periodo de retroceso condicionado, entre otros factores, por el impacto de la pandemia.

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Tras la recuperación, la participación ha vuelto a crecer de forma sostenida hasta alcanzar los registros actuales, con una previsión de 37.000 corredores para 2027.

La dimensión internacional de la prueba también contribuye a su crecimiento. En la última edición, el 63 % de los participantes procedió del extranjero, con corredores de más de un centenar de países.

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El atractivo turístico de Barcelona, unido a un recorrido plano y rápido, ha situado al maratón barcelonés entre las principales pruebas de fondo de Europa y, por volumen de participación, entre las cinco con mayor participación de Europa.

Por delante en participación se encuentran el maratón de Londres (unos 60.000), los de París y Berlín (55.000) y el de Roma (36.000). EFE

avm/fa/og