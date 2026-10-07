El Castellón puede recuperar a cinco futbolistas frente al Andorra

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Castellón, 7 oct (EFE). El CD Castellón visita esta próxima jornada al Andorra para tratar de sumar su quinta victoria consecutiva a domicilio y para este encuentro podría recuperar a cinco futbolistas que no jugaron el pasado fin de semana ante el Ceuta (1-1).

El técnico Pablo Hernández recupera a Jérémy Mellot, que regresará al lateral derecho tras cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Leganés.

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Además, el Castellón también confía en que el delantero Ousmane Camara pueda estar recuperado de sus problemas musculares, tras ser baja de última hora en el último encuentro.

Los tres jugadores que estaban convocados con sus respectivas selecciones también regresarán a la convocatoria para el encuentro ante el conjunto andorrano como son el colombiano Matías Orozco, el portugués Rodrigo Rêgo y el kosovar Amir Saipi.

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Todo apunta a que se quedarán fuera de la citación, a parte del lesionado Juanjo Nieto, Jari Vlack y Fran Castillo, también por problemas físicos, al margen de Fabrizio Brignani que es baja de larga duración. EFE

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