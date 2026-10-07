El alcalde confía en que Alicante siga teniendo un papel protagonista en The Ocean Race

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Alicante, 7 oct (EFE).- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, se mostró este miércoles "plenamente convencido" de que Alicante tendrá un papel protagonista en The Ocean Race más allá de 2027, después de que se haya anunciado que Oporto será sede de la competición en 2028 y puerto de salida de 2030 a 2038.

Así lo detalló en un comunicado del Ayuntamiento, en el que declaró que la ciudad sigue volcada en los preparativos de la salida el próximo 17 de enero "para que sea la mejor en la historia de la regata oceánica".

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"Estoy plenamente convencido de que las negociaciones entre la Generalitat y The Ocean Race llegarán a buen puerto con el objetivo de que Alicante siga teniendo un papel protagonista en la Vuelta al Mundo a Vela más allá de 2027", afirmó el alcalde.

Este martes, la organización de The Ocean Race emitió un comunicado en el que afirmaba que ya trabaja "estrechamente" con la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante en una hoja de ruta para el periodo posterior a la edición de 2027.

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“La familia de The Ocean Race ama Alicante”, afirmó Richard Brisius, presidente de The Ocean Race, quien añadió que comparten “un pasado y un presente de enorme éxito y estamos comprometidos a seguir construyendo juntos un futuro brillante. Nuestra colaboración ha sido ya una parte fundamental de la historia de The Ocean Race durante casi 20 años”.

”Mantenemos una colaboración absoluta y una relación de trabajo directa con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante, y juntos estamos iniciando una nueva era para esta exitosa alianza que", prosiguió, "todas las partes quieren que continúe mucho más allá de la próxima salida de la regata en 2027”. EFE

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