CSIF no secunda la huelga general convocada porque su actividad responde al ámbito laboral

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Madrid, 7 oct (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que no secundará la huelga general convocada para este otoño por la crisis de la vivienda porque su actividad "responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral".

En un comunicado, insiste en que adopta esta decisión "desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española", aunque considera que esta convocatoria, en las semanas previas a la celebración de unas elecciones generales, tiene "connotaciones políticas" que no casan con "su independencia y el carácter estrictamente profesional de su organización".

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CSIF -recuerda- se está movilizando en diferentes ámbitos de las administraciones por la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales, y "este es el ámbito que nos corresponde y donde vamos a circunscribir nuestras movilizaciones", añade en la nota.

Respecto a la crisis de la vivienda, el sindicato manifiesta su preocupación y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares, ya que "es un problema transversal que requiere soluciones globales y responsables".

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En este sentido, indica que se está constatando una realidad "inédita" hasta ahora, con empleados públicos que se ven obligados a renunciar a sus plazas recién conseguidas o a pedir excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o Baleares por el precio de la vivienda. EFE