Abascal arremete contra Sánchez: "Primero arruina a los españoles, luego les insulta comprándoles el voto"

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este miércoles contra el presidente, Pedro Sánchez, del que ha asegurado que "primero arruina a los españoles" y "luego les insulta comprándoles el voto".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado los decretos de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar en Consejo de Ministros tras ser tumbados en el Congreso. Incluyen 21 medidas destinadas a facilitar el alquiler y la compra asequible, crear más oferta de vivienda, dar tranquilidad y estabilidad a la población y combatir la especulación y tienen que ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso, una suerte de Pleno reducido en el que el Gobierno sí tiene la mayoría.

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"Sánchez pretende que le voten los españoles que él ha arruinado y, durante estos 50 días, pisoteando al Congreso, les va a dar limosnas", ha asegurado el líder de Vox en su cuenta de la red social X. "Primero arruina a los españoles, luego les insulta comprándoles el voto", ha añadido. "Creo que (el expresidente de Venezuela) Nicolás Maduro tenía más clase", ha zanjado.