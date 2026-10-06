Una granizada en Talavera de la Reina (Toledo) provoca inundaciones y la caída de árboles

Talavera de la Reina (Toledo), 6 oct (EFE).- La ciudad de Talavera de la Reina ha vivido este martes una intensa granizada en torno a las 16:00 horas que ha provocado inundaciones y la caída de árboles, y ha obligado al despliegue de Policía Local, bomberos y Protección Civil.
La granizada, que ha durado aproximadamente un cuarto de hora, ha causado desperfectos en calles, casas y vehículos
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Fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que han recibido “bastantes llamadas” de vecinos de la ciudad debido a la caída de árboles e inundaciones.
En concreto, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) ha registrado 22 incidencias.
“Pensaba que estaban los vecinos de obra y estaban cayendo escombros”, ha dicho a EFE Santiago Gutiérrez, vecino de Talavera de la Reina, quien ha señalado que nunca había visto algo similar en la ciudad. EFE
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agd/lsy/mam
(foto)
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