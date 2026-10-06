Torres atribuye a una "broma" la llegada anunciada de Carvajal: "De momento es humo"

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Getafe (Madrid), 6 oct (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, atribuyó este martes a una "broma" sus declaraciones en DAZN sobre la llegada de Dani Carvajal al Coliseum a las 17:00 horas, calificó la posible incorporación del exlateral del Real Madrid como "humo" y descartó un desenlace en las próximas horas, aunque reconoció contactos con el futbolista y situó la inscripción como el primer requisito para avanzar.

El dirigente azulón se expresó así ante los periodistas que acudieron al estadio después de que anunciara en la plataforma televisiva que Carvajal, actualmente sin equipo, había pasado el reconocimiento médico y que su llegada dependía de un acuerdo con LaLiga relacionado con el límite salarial.

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"Estamos en ello. El mister me estaba pidiendo un banda, no encontrábamos. A ver si un carrilero le vale. Falta que Laliga y yo lleguemos a un acuerdo. Ha pasado reconocimiento médico y todo", afirmó en su primera intervención.

Sin embargo, preguntado posteriormente a las puertas del Coliseum por el estado de la operación, Torres respondió: "Nada. ¿Qué queréis que sepamos?". Y, ante la posibilidad de que el jugador estuviera a punto de fichar por el club azulón, añadió: "No, no va a venir. ¿Por qué va a venir?".

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La prensa le recordó entonces que él mismo había anunciado la presencia del lateral a las 17:00 horas y que ese era el motivo por el que los medios de comunicación se encontraran en el estadio. "Ya, pero de broma", contestó.

El presidente tampoco confirmó la existencia de un contrato con el exjugador del Real Madrid. "De momento es humo. A ver, no puedo decir otra cosa", manifestó.

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Pese a esas respuestas, Torres reconoció conversaciones con Carvajal para conocer su estado físico y su disposición a competir. "Nada, preguntar cómo está, cómo está con su lesión y dice que nada, que dispuesto para jugar. Bueno, pues hablamos", explicó sobre los contactos.

También dejó abierta la posibilidad de su incorporación al referirse a la ilusión que generaría en ambas partes: "Y el Getafe ilusionado si viene también. Eso está claro. Es madrileño, es un buen tío".

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Sobre si LaLiga permitiría inscribir al defensa, señaló que "eso es lo primero que hay que ver". Y, cuando le plantearon que esa respuesta apuntaba a algo más que una broma, aludió a otras opciones del mercado: "No, hombre. Hay muchos futbolistas libres. Parejo, Sergio Ramos... Muchos".

Torres, en cualquier caso, descartó que confiara en cerrar la operación en las próximas horas y situó las prioridades del club en sus siguientes compromisos: "Ahora estamos pensando en el Barcelona. Luego en Rumanía. Y luego ya veremos a ver si podemos traer a alguien y si no pues nada. A seguir sufriendo", concluyó. EFE

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