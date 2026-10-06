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Talavante pide el alta y seguirá recuperándose en su casa de la grave cornada en Sevilla

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Madrid, 6 oct (EFE).- El matador de toros Alejandro Talavante ha sido dado de alta este martes en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, donde permanecía ingresado desde el pasado domingo cuando fue herido de gravedad durante el festival que puso broche a la temporada taurina en la capital hispalense.

Según ha explicado fuentes de su entorno, el diestro extremeño ha pedido el alta voluntaria para continuar la recuperación en su domicilio y, aunque no han concretado plazo de recuperación, los puntos de la herida no se los retirarán hasta dentro de 10 días, durante los cuales deberá guardar reposo.

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Así, su presencia este domingo en la plaza de Zaragoza, donde está anunciado con José María Manzanares y Cristiano Torres, está prácticamente descartada, y queda en el aire el festejo con el que tenía previsto cerrar la temporada, el día 17 de octubre en Arenas de San Pedro (Ávila) alternando con Sebastián Castella y Julio Méndez.

El diestro extremeño resultó herido este domingo por el tercer toro de la tarde del festival que cerraba la temporada en la plaza de la Maestranza, organizado a beneficio de la Hermandad de la Estrella y la Asociación Autismo-Sevilla.

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Fue en el epílogo de una gran faena que culminó de una estocada de la que salió prendido por el ejemplar de El Freixo. Visiblemente maltrecho y sangrando por el muslo derecho paseó las dos orejas hasta la puerta de la enfermería, en la que ingresó por su propio pie para ser intervenido.

El parte firmado por el doctor Mulet calificó el percance como "grave" al señalar que Talavante sufría "herida por asta de toro en tercio proximal de miembro inferior derecho con una trayectoria descendente de unos 10 centímetros, lesionando fascia y musculatura de vasto interno, y una segunda trayectoria de unos 4 centímetros hacia cara externa del muslo de unos 4-3 centímetros de trayectoria superficial". EFE

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