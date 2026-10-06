Puigdemont: la amnistía "no soluciona nada" en la relación entre España y Cataluña

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Waterloo (Bélgica), 6 oct (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este martes que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, incluyendo los delitos de malversación, "no soluciona nada" en términos de la relación entre España y Cataluña, "un conflicto histórico que corresponde resolver a la política y no a los jueces".

"La amnistía forma parte de la fórmula para la resolución del conflicto histórico existente entre Cataluña y España, pero no es en sí misma su solución y lo hemos dicho desde el primer día", dijo Puigdemont en rueda de prensa desde Waterloo (Bélgica). EFE

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