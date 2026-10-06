Jorge Azcón, sobre el voto por correo: "Mis hijos están estudiando fuera y los voy a traer a votar a Zaragoza"

14/06/2023 Una persona solicita el voto por correo en el Edificio de correos, a 14 de junio de 2023, en Madrid (España). CC.OO. y UGT consideran que las 12.000 contrataciones propuestas por Correos para atender el voto por correo en las próximas elecciones generales del 23 de julio son "insuficientes", elevando a 18.000 los puestos necesarios. Los sindicatos explican que 6.000 de esos 12.000 trabajadores irán destinados a cubrir las vacaciones que tiene una parte de la plantilla durante esas semanas, por lo que creen que un refuerzo neto de 6.000 personas no permitirá atender la sobrecarga laboral que supone el voto por correo. El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 19 de julio de 2023. POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press

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El presidente del Gobierno de Aragón y líder de los 'populares' en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones generales, sus hijos, que estudian fuera de Aragón, vendrán a votar a Zaragoza.

Así ha respondido Jorge Azcón este martes a los medios de comunicación en un acto en Pastriz, preguntado sobre si como cuestiona el voto por correo, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

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"Mis hijos están estudiando fuera y estoy en trámite de sacarles billetes para que vengan a votar a Aragón. Yo creo que podrían votar por correo y es evidente que habrá gente que votará por correo, pero yo a mis hijos los voy a traer a votar a Zaragoza", ha afirmado el dirigente del PP.

Ha reconocido que "hay gente que seguro que opta por votar por correo, pero yo a mis hijos lo que les he pedido es que vengan a votar en persona", ha zanjado Azcón.

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