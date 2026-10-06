1-6. Uruguay cierra su gira por Asia goleando a la India

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Redacción Deportes, 6 oct (EFE).- La selección de Uruguay goleó este martes por 1-6 a la de la India en un encuentro amistoso y cerró de la mejor manera posible una gira por Asia en la que se estrenó con una derrota y luego sumó dos triunfos.

Un tanto de Darwin Núñez, dos de Maximiliano Araújo, uno de Rodrigo Zalazar, uno de Juan Manuel Sanabria y uno de Rodrigo Aguirre sellaron la victoria del conjunto dirigido por Diego Forlán.

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Tras un comienzo en el que evidenció algunos problemas tanto en su última línea como en el sector defensivo del centro del campo, la Celeste se acomodó en el terreno de juego y fue imparable para su rival.

La India aprovechó los primeros instantes para complicar a su rival en algunas oportunidades, aunque luego fue poco lo que pudo hacer para frenar a un equipo que mostró su mejor rendimiento ofensivo en mucho tiempo.

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Cuando había transcurrido 10 minutos, Pramveer Ranbir derribó a Federico Viñas dentro del área y Darwin Núñez cambió el penalti por gol para poner a Uruguay arriba en el marcador.

Mediada la primera parte y después de que ambos equipos crearan opciones de peligro, una gran maniobra de Ryan Williams y un despeje hacia el medio del portero Thiago Cardozo permitió que Anirudh Thapa igualara el partido.

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Poco después del empate, el partido estuvo interrumpido por una tormenta eléctrica que llevó a que los futbolistas debieran abandonar el campo de juego durante unos 30 minutos.

A la vuelta, Santiago Mouriño habilitó de gran manera a Nahitan Nández, quien centró el balón desde la derecha para que Maximiliano Araújo lo empujara hacia la portería y marcara el 1-2 con el que terminó la primera parte.

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El segundo tiempo fue todo de una Uruguay que aprovechó los amistosos para darle confianza a varios de sus habituales titulares y probar jugadores que serán parte del proceso que tiene en la mira la Copa del Mundo de 2030.

A los 53 minutos, Núñez bajó el balón para Rodrigo Zalazar y el centrocampista del Sporting portugués selló el 1-3 con un potente disparo desde fuera del área.

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El cuarto gol uruguayo llegó seis minutos después, cuando Federico Viñas asistió a Maxi Araújo y el número 20 definió cruzado para dejar sin opciones al portero Gurpreet Singh Sandhu.

Ya con los equipos utilizando onces con muchas variantes, Uruguay marcó el quinto fol de su cuenta a los 60 minutos tras un centro de Facundo Pellistri que Sanabria empujó hacia la portería y el sexto a los 86 por medio de Rodrigo Aguirre.

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De esta forma, Uruguay sumó una nueva victoria en una gira en la que anteriormente cayó por 3-2 ante Japón y goleó por 1-4 a Corea del Sur.

- Ficha técnica:

1. India: Gurpreet Singh Sandhu (m.78, Albino Gomes); Abhishek Singh Tekcham (m.63, Hmingthanmawia Ralte), Anwar Ali, Pramveer Ranbir (m.46, Bijoy Varghese), Akash Mishra; Lalengmawia Ralte (m.78, Ricky Shabong), Anirudh Thapa; Ryan Williams, Ashique Kuruniyan (m.66, Mohammed Sanan), Manvir Singh (m.78, Rahim Ali) y Edmundo Lalrindika (m.46, Sahal Samad).

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Seleccionador: Khalid Jamil.

6. Uruguay: Thiago Cardozo; Nahitan Nández (m.46, Guillermo Varela), José María Giménez (m.63, Juan Rodríguez), Santiago Mouriño, Joaquín Piquerez (m.63, Juan Manuel Sanabria); Rodrigo Zalazar (m,63, Facundo Pellistri), Emiliano Martínez (m.46, Lucas Torreira), Rodrigo Bentancur (m.63, Facundo Bernal), Maximiliano Araújo; Darwin Núñez (m.63, Rodrigo Aguirre) y Fedrico Viñas.

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Seleccionador: Diego Forlán.

Goles: 0-1: m.11, Darwin Núñez. 1-1: m.22, Anirudh Thapa. 1-2: m.28, Maximiliano Araújo. 1-3: m.53, Rodrigo Zalazar. 1-4: m.59, Maximiliano Araújo. 1-5: m.60: Juan Manuel Sanabria. 1-6: m.86, Rodrigo Aguirre.

Árbitro: El uzbeko Ilgiz Tantashiev. Amonestó al uruguayo Nahitan Nández.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el estadio Vybk de Calcuta. EFE