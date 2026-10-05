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Feijóo elige Ceuta para su primer viaje de precampaña este miércoles y al día siguiente cita a la Junta Directiva del PP

28/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Feijóo ha reunido hoy a la Junta Directiva del PP en medio del debate político con la crisis migratoria en Ceuta y la crisis de la vivienda y la mirada puesta en las elecciones de 2027. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
28/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Feijóo ha reunido hoy a la Junta Directiva del PP en medio del debate político con la crisis migratoria en Ceuta y la crisis de la vivienda y la mirada puesta en las elecciones de 2027. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Ceuta para realizar su primer desplazamiento tras el anuncio de la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Así, viajará a la ciudad autónoma este miércoles y, al día siguiente, reunirá a la Junta Directiva Nacional del partido, según han informado fuentes de la formación.

Será el quinto viaje de Feijóo a la ciudad autónoma y lo hará cuando se han cumplido ya dos meses desde la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes irregulares. La última vez que acudió a la ciudad autónoma fue el pasado 21 de septiembre, acompañado del presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber.

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En esta nueva visita a Ceuta, Feijóo aprovechará para reiterar "su rotundo compromiso con la españolidad" de Ceuta --y también de Melilla-- tras "la invasión sufrida los pasados 30 y 31 de julio, han indicado fuentes del PP.

Además, el presidente del Partido Popular remarcará su apoyo a los ceutíes "ante la difícil situación que padecen a diario más de dos meses después de este ataque" a la "integridad territorial" de España.

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ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO A VIVAS E IMBRODA EN EL SENADO

Antes, este martes, Feijóo acudirá al Senado a la celebración del acto de entrega de la medalla de oro a los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas Lara y Juan José Imbroda, según ha confirmado el partido.

Asimismo, el presidente del PP reunirá el jueves a la Junta Directiva Nacional --máximo órgano del partido entre congresos-- en la sede del partido para "empezar a avanzar en la preparación de la cita con las urnas".

La última Junta Directiva del PP se celebró hace justo una semana, el 28 de septiembre, y allí Feijóo pidió a los suyos "no confiarse", "darlo todo juntos" y "pelear cada voto" ante la cascada de elecciones que se celebrarán en 2027, ya que, según dijo, van a enfrentarse a políticos "capaces de todo".

"No podemos confiarnos. Os pido trabajar cada día, pelear cada voto, ganarnos la confianza de una mayoría de españoles y demostrar que la merecemos", afirmó Feijóo en esa Junta Directiva Nacional del PP, donde se dio luz verde a una veintena de congresos autonómicos y provinciales para fortalecer equipos que ahora podrían alterarse con la convocatoria de las generales.

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