Feijóo comparecerá en Génova tras el anuncio de elecciones de Sánchez

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Madrid, 5 oct (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá esta mañana en la sede del PP de la calle Génova de Madrid para hacer una valoración sobre el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones el próximo 29 de noviembre.

El PP ha informado en un comunicado que la declaración institucional se producirá a las 10.00 horas, una hora después del anuncio de Sánchez de adelanto electoral.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental". EFE

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