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Calendario para las elecciones generales del 29 de noviembre

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Madrid, 5 oct (EFE).- El anuncio de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre hecho este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conlleva un calendario de plazos que se inicia este martes con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.

Estas son las principales fechas del proceso electoral que se abre a partir de ahora:

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OCTUBRE

- Día 6 - Publicación del decreto de convocatoria en el BOE

- Inicio de solicitud del voto por correo

- Día 16- Último día para que los partidos que vayan en coalición lo comuniquen

- Día 21- Inicio del plazo de presentación de candidaturas

- Día 26- Fin del plazo de presentación de candidaturas

- Día 28- Publicación en el BOE de las candidaturas presentadas

- Día 30- Fecha límite para que las Juntas Electorales competentes comuniquen posibles irregularidades sobre candidaturas

NOVIEMBRE

- Día 2- Proclamación de candidatos por las juntas electorales

- Día 3- Publicación en el BOE de las candidaturas proclamadas

- Día 5- Fin de plazo de presentación de recursos sobre proclamación de candidaturas ante el juzgado de lo contencioso-administrativo

- Día 7- Fecha límite de resoluciones judiciales ante los recursos presentados sobre proclamación de candidaturas

- Día 9- Fecha límite para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional sobre candidaturas

- Día 12- Último día para que el Tribunal Constitucional decida sobre los recursos presentados en relación con las candidaturas

- Día 13- A las 00:00 inicio de la campaña electoral

- Día 19- Último día para solicitar el voto por correo

- Día 23- Último día para publicación de encuestas electorales

- Día 25- Último día para votar por correo

- Día 27- A las 24:00 horas fin de la campaña electoral

- Día 28- Jornada de reflexión

- Día 29- Jornada electoral

DICIEMBRE

- Día 2- Las juntas electorales inician el escrutinio general de los votos

- La fecha de constitución de las Cortes de la XVI legislatura, que deberá ser cómo máximo el 24 de diciembre, día de Nochebuena (ya que la Constitución determina que no sobrepase los 25 días desde los comicios) quedará fijada en el decreto de convocatoria de las elecciones. EFE

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