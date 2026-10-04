Xavi Albert: Nos cuesta entrar conectados, es algo que tenemos que abordar

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, admitió, tras la victoria lograda este domingo en la Liga Endesa en la cancha del Casademont Zaragoza por 82-97, que en este inicio de campaña les cuesta entrar fuerte a los partidos.

"Se vuelve a poner de manifiesto que tenemos que ajustar ciertas cosas, nos cuesta entrar conectados y luego nos toca trabajar mucho. Es algo que tenemos que abordar para luego no tener que remar tanto durante el partido", señaló el técnico valenciano en una rueda de prensa.

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"En la primera parte hemos sufrido y ciertos ajustes en la segunda parte, en ataque y en defensa, para tener controlados a sus manejadores y jugar con un poco menos de ansiedad y compartir mejor el balón nos ha permitido elaborar mejor las opciones", añadió.

El entrenador valenciano resaltó que "una cosa es jugar dinámico y otra jugar malos tiros" y dijo que fue "una gran mejora en la segunda parte" la que les permitió "tener un resultado más holgado que lo que ha sido el partido".

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Albert analizó la situación de varios de sus jugadores y dijo que en plantillas largas es difícil que todos los jugadores estén desde el principio conectados "y en su rol". "Hay veces que lleva un proceso y un tiempo que estamos trabajando, todo el mundo debe aceptar tener un día un peso mayor y un peso menor", señaló.

El técnico 'taronja' confirmó que Dylan Osetkowski fue baja por enfermedad y habló de partido de Mo Gueye. "Mo viene de una competición diferente y hay veces que la adaptación cuesta más, le está costando entender ciertas situaciones básicas de nuestro juego y lo que demanda el equipo aquí y la competición aquí. Esta competición o estás perfecto de nivel o te atropella. Paciencia. Me preocupa como cualquier jugador que no está en su mejor momento", explicó. EFE

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