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Wood y Astin llevan la Comarca a Málaga: "El Señor de los Anillos definió nuestras vidas"

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Málaga, 4 oct (EFE).- Los actores Elijah Wood y Sean Astin, famosos por sus papeles de Frodo y Sam en 'El Señor de los anillos', han llevado este domingo un poco de aquella Comarca de la Tierra Media a la San Diego Comic-Con Málaga, donde han conversado sobre qué supuso la histórica trilogía: "Nuestra vida fue definida por esta película".

En un auditorio principal abarrotado para la ocasión con 3.000 seguidores que habían esperado durante horas, al final con lluvia, los actores han puesto el broche de oro a la segunda edición de esta convención, de la que eran el principal reclamo a pesar de que han transcurrido 25 años.

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Wood ha subrayado que eran "unos críos" cuando se rodó la película y ha recordado la sensación que tuvo cuando volvieron a casa tras mucho tiempo en Nueva Zelanda dentro de aquella Tierra Media imaginaria: "Habías perdido la referencia y te preguntabas ¿Esta vida qué es?".

"Fue muy difícil. Fue raro porque nuestras vidas fueron definidas por esta película y por el rodaje", ha añadido Wood, quien ha asegurado que no era fácil contar su experiencia en la grabación "como les ocurre a los astronautas, que ya no saben andar sobre la tierra".

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Ha destacado la parte "fantástica" de haber participado en la trilogía, que es conocer cómo ha impactado en las vidas de los seguidores, algo que ha asegurado que se refleja en ellos.

"Estas películas ha tenido han tenido un impacto inmenso en todos vosotros y esto lo recibimos; para nosotros es un intercambio maravilloso", ha dicho a los fans.

Frodo y Sam han entrado "en el imaginario colectivo" y más de dos décadas después, siguen "conectando" con las personas de forma "increíble", ha añadido.

Por su parte, Astin ha dicho que todo el cariño que reciben es "un regalo" y "todo el mundo quiere que esto continúe", porque quienes hicieron El Señor de los Anillos quieren sentir "que lo que hicieron es real y forman parte de eso".

Ha situado a Sam, su personaje, como "un tótem, una idea, un símbolo" ya que cree que todos tendrían que ser como él. "Bueno, también Frodo es buena persona", ha añadido ante las risas generalizadas.

Ha resaltado el trabajo de Wood, que lo hacía todo "tan suave" y se sentía "tan cómodo rodando que parecía que lo hacía sin ningún esfuerzo".

A pesar de la fama que les dieron estos personajes, ha explicado que también a veces estás "solo con tus pensamientos e ideas" y puedes "decidir abrazar lo que quieres".

Los dos actores, que han agradecido al público el cariño que están recibiendo en todas las convenciones a las que están asistiendo con motivo de los 25 años de la película, han arrastrado a centenares de seguidores durante los dos días que han estado en la San Diego Cómic-Con Málaga, con largas colas para las fotos y firmas. EFE

(Foto)(Vídeo)

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