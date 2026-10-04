Victoria del argentino Eduardo Sepúlveda en la Oita Urban Classic

Guardar

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El argentino Eduardo Sepúlveda, del equipo chino Li Ning Star, hizo valer su velocidad dentro del grupo avanzado que se disputó la victoria para imponerse en la Oita Urban Classic, disputada sobre 150,8 kilómetros.

Sepúlveda, que marcó un tiempo de 3h19:53, aventajó en la línea de meta a los australianos Noah Blannin (Ccache Bodywrap) y Elliot Schultz (Victoire Hiroshima) y al neozelandés Luke Mudgway (Li Ning Star).

PUBLICIDAD

Es la primera victoria del argentino desde que se impuso el 8 de septiembre en la tercera etapa del Tour de Salalah, en Omán, en el que acabó en la segunda plaza de la clasificación general. En dicho país asiático, tres días antes también venció la Dhofar Classic.

El español Gerard Ledesma (VC Fukuoka) fue quinto a tres segundos. EFE