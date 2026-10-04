Una peregrina mexicana recibe la 'Compostela' número 500.000 de este año

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Santiago de Compostela, 4 oct (EFE).- La peregrina mexicana Guadalupe Idalia Goicoechea Salinas ha recibido este domingo la 'Compostela' número 500.000 de este año, documento que expide la Iglesia católica y acredita haber completado de manera continuada al menos los últimos cien kilómetros del Camino de Santiago.

En su caso, ha informado la Oficina de Acogida al Peregrino, dependiente de la Catedral, ha hecho el Francés desde Sarria (Lugo).

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El arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, ha realizado personalmente la entrega del documento acreditativo de la peregrinación, antes del inicio de la Misa del Peregrino, en la catedral.

Guadalupe Goicoechea realizó la peregrinación jacobea acompañada de su marido, Enrique, y de su hijo, Luis. EFE