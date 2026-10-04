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Sánchez prosigue sus contactos tras las manifestaciones para decidir si convoca elecciones

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Madrid, 4 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue manteniendo contactos este domingo con miembros de su Ejecutivo y del PSOE para decidir, tras las manifestaciones por la vivienda del fin de semana, si convoca ya elecciones o sigue el curso de la legislatura.

Desde el pasado viernes, cuando el Congreso rechazó los dos decretos leyes en materia de vivienda, Sánchez ha mantenido conversaciones con ministros y dirigentes socialistas para conocer su opinión sobre los pasos que debería dar.

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Esos contactos, según han informado a EFE fuentes del Gobierno, prosiguen este domingo, y han incorporado un análisis sobre las manifestaciones que se sucedieron este sábado por toda España reclamando soluciones a la crisis de la vivienda y pidiendo la convocatoria de una huelga general.

La reacción de la ciudadanía se ha venido asegurando tanto desde Moncloa como Ferraz que es muy relevante para la decisión final, y Sánchez sigue dando vueltas a una solución.

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En el PSOE es mayoritaria la opinión de que disuelva ya las Cortes y convoque elecciones, aunque fuentes socialistas han señalado a EFE que creen que las dos opciones (convocar ya o seguir con la legislatura) tienen un 50 % de posibilidades.

Tras el periodo de análisis y reflexión abierto por el presidente del Gobierno después del rechazo parlamentario a los dos decretos sobre vivienda, la previsión es que este lunes se despeje la incógnita.

Si Sánchez quisiera convocar elecciones lo antes posible, este lunes debería anunciar la convocatoria de los comicios para que el decreto correspondiente se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente.

A partir de entonces empezarían a contarse los 54 días que fija la ley electoral para la jornada electoral, que sería el 29 de noviembre.

Por el contrario, si el jefe del Ejecutivo se decanta por mantener la legislatura, lo previsible es que explicara qué piensa hacer para intentar que las medidas rechazadas por el Congreso en materia de vivienda pudieran convertirse en realidad más adelante.

A la espera de que haya alguna comparecencia sobrevenida para informar de su decisión y de que eso pueda alterar su agenda, Sánchez tiene previsto acudir a primera hora de este lunes a la inauguración en Madrid del Congreso del Instituto de Empresa Familiar.

También tiene una cita internacional el miércoles, ya que en Split (Croacia) se celebrará la cumbre MED9, que reúne a los líderes de los países europeos del Mediterráneo y a la que asistirá también, entre otros, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. EFE

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