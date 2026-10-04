Sabalenka cae y Pekín pierde a sus dos primeras favoritas en poco más de doce horas

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Pekín, 4 oct (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka (número 2 del ranking de la WTA), segunda favorita, perdió este domingo ante la checa Nikola Bartunkova (número 34) por 6-4 y 6-3 en tercera ronda del Abierto de China, que se quedó sin sus dos principales cabezas de serie en poco más de doce horas.

El encuentro duró una hora y 35 minutos sobre la pista central Diamond del complejo tenístico del torneo pekinés.

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La eliminación de Sabalenka se sumó a la de la kazaja Elena Rybakina, derrotada el sábado por la armenia Alina Charaeva (número 118) en su primer partido como número uno del mundo. EFE

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