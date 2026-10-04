Ni una caída impide a Evenepoel lograr el ansiado oro continental

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel conquistó el título que le faltaba y tras colgarse el oro en los Juegos Olímpicos y en el Mundial se coronó este domingo nuevo campeón de Europa de fondo en carretera tras imponerse a su compañero de fuga, el italiano Giulio Ciccone, en un emocionante esprint.

Un embalaje final en el que Evenepoel pareció condenado a tener que conformarse con la medalla de plata tal y como ya le ocurrió en 2021, cuando se vio superado por el transalpino Sonny Colbrelli, y el pasado año, cuando el esloveno Tadej Pogacar, el gran ausente de la presente edición, le relegó a la segunda plaza.

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Pero el belga no estaba dispuesto a que nada ni nadie le arrebatase el título que le faltaba en el palmarés y logró superar sobre la misma línea de meta al italiano Ciccone, que parecía destinado a la victoria tras adquirir unos metros de ventaja al gestionar mejor que Evenepoel la última curva del trazado.

El triunfo de la fe, la misma que permitió a Remco Evenepoel sobreponerse a la caída que sufrió en la penúltima de la cinco ascensiones que los ciclistas tuvieron que realizar al Mozjanca, un alto de 2,1 kilómetros con una pendiente media del 10,3 por ciento.

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Un punto elegido por el ciclista belga, de 26 años, para dinamitar la carrera con un fortísimo acelerón que tan sólo pudo seguir el italiano Giulio Ciccone.

Sin embargo, cuando todo parecía más favorable para que Evenepoel abriera hueco, el ciclista belga tomó mal una curva y se fue al suelo, aunque por fortuna para el corredor del Red Bull Bora, si daños que le impidieran continuar en la prueba.

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De hecho, Evenepoel ayudado por dos compañeros no tardó en dar caza a Ciccone que bastante tuvo con poder responder al nuevo ataque que efectuó el belga y que dejó la lucha por el titulo europeo en un mano a mano entre los dos corredores a falta de la vuelta final.

Veintidós últimos kilómetros en los que Remco Evenepoel fue siempre tirando en cabeza sin recibir ni un sólo relevo de Giulio Ciccone que reservaba cada gramo de fuerza para su ataque final.

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Un golpe que llegó, como no cabía esperar de otro modo, en la curva que daba acceso a la recta final, un giro que Ciccone gestionó mucho mejor que el belga que en un visto y no visto se vio con varios metros de desventaja.

Diferencia que, pedalada a pedalada, Evenepoel fue enjugando hasta superar sobre la misma línea de meta al ciclista italiano y lograr el título que le faltaba para completar el círculo y poder presumir de ser campeón olímpico, mundial y continental tanto de fondo en carretera como de contrarreloj.

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Por detrás de Remco Evenepoel, que invirtió un tiempo de 4h 16:37 en completar los 196,3 kilómetros del recorrido, y Ciccone llegó el también italiano Chrsitian Scaroni, que se colgó la medalla de bronce, tras cruzar la línea de meta a 59 segundos del ganador.

Dos puesto más atrás, en la quinta posición, concluyó el español Iván Romeo, tras ser segundo a 1:16 minutos de Remco Evenepoel en el esprint del principal grupo perseguidor.EFE

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