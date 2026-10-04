Espana agencias

Ni una caída impide a Evenepoel lograr el ansiado oro continental

Guardar

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel conquistó el título que le faltaba y tras colgarse el oro en los Juegos Olímpicos y en el Mundial se coronó este domingo nuevo campeón de Europa de fondo en carretera tras imponerse a su compañero de fuga, el italiano Giulio Ciccone, en un emocionante esprint.

Un embalaje final en el que Evenepoel pareció condenado a tener que conformarse con la medalla de plata tal y como ya le ocurrió en 2021, cuando se vio superado por el transalpino Sonny Colbrelli, y el pasado año, cuando el esloveno Tadej Pogacar, el gran ausente de la presente edición, le relegó a la segunda plaza.

PUBLICIDAD

Pero el belga no estaba dispuesto a que nada ni nadie le arrebatase el título que le faltaba en el palmarés y logró superar sobre la misma línea de meta al italiano Ciccone, que parecía destinado a la victoria tras adquirir unos metros de ventaja al gestionar mejor que Evenepoel la última curva del trazado.

El triunfo de la fe, la misma que permitió a Remco Evenepoel sobreponerse a la caída que sufrió en la penúltima de la cinco ascensiones que los ciclistas tuvieron que realizar al Mozjanca, un alto de 2,1 kilómetros con una pendiente media del 10,3 por ciento.

PUBLICIDAD

Un punto elegido por el ciclista belga, de 26 años, para dinamitar la carrera con un fortísimo acelerón que tan sólo pudo seguir el italiano Giulio Ciccone.

Sin embargo, cuando todo parecía más favorable para que Evenepoel abriera hueco, el ciclista belga tomó mal una curva y se fue al suelo, aunque por fortuna para el corredor del Red Bull Bora, si daños que le impidieran continuar en la prueba.

De hecho, Evenepoel ayudado por dos compañeros no tardó en dar caza a Ciccone que bastante tuvo con poder responder al nuevo ataque que efectuó el belga y que dejó la lucha por el titulo europeo en un mano a mano entre los dos corredores a falta de la vuelta final.

Veintidós últimos kilómetros en los que Remco Evenepoel fue siempre tirando en cabeza sin recibir ni un sólo relevo de Giulio Ciccone que reservaba cada gramo de fuerza para su ataque final.

Un golpe que llegó, como no cabía esperar de otro modo, en la curva que daba acceso a la recta final, un giro que Ciccone gestionó mucho mejor que el belga que en un visto y no visto se vio con varios metros de desventaja.

Diferencia que, pedalada a pedalada, Evenepoel fue enjugando hasta superar sobre la misma línea de meta al ciclista italiano y lograr el título que le faltaba para completar el círculo y poder presumir de ser campeón olímpico, mundial y continental tanto de fondo en carretera como de contrarreloj.

Por detrás de Remco Evenepoel, que invirtió un tiempo de 4h 16:37 en completar los 196,3 kilómetros del recorrido, y Ciccone llegó el también italiano Chrsitian Scaroni, que se colgó la medalla de bronce, tras cruzar la línea de meta a 59 segundos del ganador.

Dos puesto más atrás, en la quinta posición, concluyó el español Iván Romeo, tras ser segundo a 1:16 minutos de Remco Evenepoel en el esprint del principal grupo perseguidor.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de Borracha, la perra que la reina Sofía cuidaba el día que se encontró con Corinna Larsen en el Palacio de la Zarzuela

La mascota a la que hizo referencia Pilar Eyre al contar el episodio en Zarzuela con la amante del rey se llamaba en realidad Tipsy

La historia de Borracha, la perra que la reina Sofía cuidaba el día que se encontró con Corinna Larsen en el Palacio de la Zarzuela

Puré de boniato, una receta diferente a la clásica de patata con la que puedes darle un toque dulce y cremoso a tus comidas

Una guarnición fácil de preparar que combina especialmente bien con carnes y pescados

Puré de boniato, una receta diferente a la clásica de patata con la que puedes darle un toque dulce y cremoso a tus comidas

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

65 de los 350 parlamentarios que legislan sobre los derechos de los inquilinos reciben ingresos por arrendamientos

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

Dos turistas ucranianos de 25 años se ahogan en una playa de Alicante: se metieron a nadar con bandera roja y no pudieron ser reanimados

El suceso ha ocurrido en la playa de Els Vivers, en Guardamar del Segura

Dos turistas ucranianos de 25 años se ahogan en una playa de Alicante: se metieron a nadar con bandera roja y no pudieron ser reanimados

Crujientes de pera, un aperitivo navideño original con queso y miel: una receta rápida con un resultado ligero y sabroso

Este plato pertenece a la familia de postres conocida en inglés como crisp o crumble, dos variantes de fruta horneada bajo una capa crocante

Crujientes de pera, un aperitivo navideño original con queso y miel: una receta rápida con un resultado ligero y sabroso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

ECONOMÍA

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

DEPORTES

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final