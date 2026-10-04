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Neymar Jr hace un guiño a Flávio Bolsonaro al votar en Brasil

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São Paulo, 4 oct (EFE).- Neymar Jr hizo un guiño a favor de Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones de este domingo de Brasil, mediante un gesto en un vídeo de Instagram en el que posó junto a un acompañante con símbolos del Partido Liberal, mostrando el número 22 con sus dedos, la cifra asignada a la campaña política del candidato.

En el vídeo que el delantero paulista publicó se le ve acudiendo a su colegio electoral para votar mientras muestra el número dos con los dedos, algo que también hace su acompañante mientras lleva una pegatina del candidato a diputado estatal Matheus Coimbra, del partido del primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro.

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La animadversión entre Neymar y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva es de sobra conocida, ya que en el mes de junio cuando el seleccionador nacional, Carlo Ancelotti, lo convocó para el Mundial de fútbol a pesar de estar lesionado, el gobernante ironizó diciendo que sería el primer futbolista "home office" llamado para la competición.

Como reacción a estas declaraciones Flávio Bolsonaro publicó entonces un vídeo generado con inteligencia artificial en el que vestido de militar, abordaba un avión de la Fuerza Aérea en el que, como piloto, viajaba hasta el lugar en el que Neymar, cabizbajo, se entrenaba en solitario tras haber sido abandonado por sus compañeros.

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El senador animaba al atacante, protagonista de la mayor transferencia en la historia del fútbol mundial, con 222 millones de euros, y le decía que los hinchas lo esperaban, por lo que, en el mismo avión militar, lo llevó hasta el estadio en donde la Canarinha se preparaba para uno de sus compromisos en el Mundial.

El futbolista del Santos y exgoleador de Barcelona y PSG es considerado como próximo de la familia Bolsonaro y, aunque pocas veces se ha manifestado sobre política, en 2022 mostró su apoyo expreso a la reelección de Jair Bolsonaro, finalmente derrotado por Lula. EFE

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