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Ministros y partidos de Sumar tendrán otra cumbre este lunes sobre el momento político y su nuevo proyecto Frente Amplio

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Los ministros y dirigentes de Sumar, Más Madrid, IU y Comuns volverán a mantener una reunión este lunes ante la posibilidad de adelanto electoral tras el rechazo de los decretos de vivienda y continuar dando pasos en su proyecto conjunto 'Frente Amplio', tras acordar el lanzamiento de su candidatura y la presentación oficial de su cabeza de lista.

Esta cumbre tendrá un formato ampliado a todos las formaciones presentes en el grupo parlamentario o aliados políticos dentro del socio minoritario del Ejecutivo, por lo que se ha invitado a partidos como Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca o Verdes Equo.

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Tras este encuentro que se celebrará en Madrid, comparecerán al mediodía ante los medios de comunicación la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, el titular de Cultura, Ernest Urtasun (Cultura), el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, y la portavoz parlamentaria en el Congreso y co-coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero.

Todos ellos, según han explicado las respectivas formaciones integradas en la nueva marca Frente Amplio, valorarán la situación política actual, marcada por la hipótesis de adelanto electoral, y darán más detalles del lanzamiento de la nueva candidatura el próximo 17 de octubre.

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Algunos de los socios parlamentarios de Sumar avanzan que no participarán en el encuentro de mañana, como es el caso de Més dado que la formación balear quiere negociar bilateralmente, ver cómo se asienta el nuevo espacio Frente Amplio y ver su actitud de cara a plasmar confluencias territoriales de cara a 2027.

ACELERAN SU CANDIDATURA CON O SIN ADELANTO ELECTORAL

Sumar ha manifestado que el anticipo electoral es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y respetará la decisión que adopte, aunque ya han acordado acelerar la plasmación de la futura coalición electoral.

Eso sí, ha desgranado que las movilizaciones de esta semana revelan que existe un "clamor" social para que instituciones y partidos actúen frente al "rentismo", pues "no hay legislatura sin vivienda".

Por tanto, desgranan que se convoquen elecciones o no, van a seguir trabajando en plasmar medidas ante la crisis de la vivienda y han reivindicado que son la izquierda "imprescindible" para revalidar el Gobierno.

A falta del anuncio electoral del líder electoral, que lleva pendiente desde el mes de febrero las cuatro formaciones dentro del Gobierno acordaron ir juntos a los próximos comicios, han sonado en las quinielas tanto García como Urtasun, además del ministros de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, que se ha autodescartado múltiples veces, o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

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EuropaPress

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