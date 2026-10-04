Medio centenar de tiendas en la acampada en defensa de la vivienda en Alicante

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Alicante, 4 oct (EFE).- La acampada en defensa de la vivienda en Alicante ha pasado su primera noche en la céntrica plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, con medio centenar de tiendas de campaña que se plantaron anoche tras la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de la ciudad.

Desde el Sindicat de Vivenda de Carolines, Llorenç Savall ha explicado a EFE que la de ayer fue de las protestas con mayor seguimiento hasta la fecha y que ese apoyo les da la esperanza de que puedan sumarse más personas.

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“Hemos visto cerca de 8.000 personas en la manifestación”, ha indicado Savall, quien ha afirmado que “es una cosa que no habíamos visto nunca en vivienda y sienta un precedente”.

También ha explicado que el miedo al desalojo de la acampada existe siempre, aunque, por el momento, no hay ningún indicio de ello en la plaza de la Montañeta, donde hay entre 50 y 55 tiendas de campaña, y la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Alicante acordonada y vigilada por efectivos de Policía Nacional.

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“La idea es que hoy se vayan sumando aún más tiendas y personas”, ha señalado el representante del Sindicat de Vivenda de Carolines.

Al igual que en otras ciudades, en la acampada, promovida por el Sindicat de Vivenda de Carolines y el Sindicat de la Zona Nord, ambos de Alicante, hay grupos encargados de la comida, actividades lúdicas, como yoga y charlas, y logística.

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“En general hemos visto que mucha gente nos apoya y ha venido a aportarnos cosas como sacos y comida”, ha destacado Savall. EFE