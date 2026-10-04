Matute (Bildu) dice que los que defienden a los especuladores están perdiendo en la calle

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Vitoria, 4 oct (EFE).- El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha señalado este domingo que las derechas, las españolas, la vasca y la catalana, que defienden a los especuladores están "perdiendo" por la respuesta que está dando la calle para reivindicar el derecho a la vivienda por encima de todo.

"Hay que seguir en la calle, presionando" y EH Bildu va a acompañar a la ciudadanía que se manifiesta "sin miedo", ha subrayado Matute en Bilbao durante un acto político de presentación de los candidatos de la coalición abertzale a diputado general de Bizkaia, Iker Casanova, y a la Alcaldía de la capital vizcaína, María del Río, en las elecciones municipales y forales de mayo de 2027.

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El diputado de EH Bildu ha centrado toda su intervención en torno a la vivienda y a los dos decretos que fueron rechazados el pasado viernes por el Congreso y ha lamentado que el PNV no haya "estado a la altura" porque a pesar de apoyar uno de ellos votó en contra del que introducía la renovación automática de los contratos de alquiler.

Ha reprochado al partido de Aitor Esteban su "ambigüedad calculada pero muy mal calculada" y que se haya escondido "en un sí para tapar un no". "Creo que se ha equivocado y creo que son conscientes", ha asegurado.

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Ha añadido que de la extrema derecha y de la derecha española EH Bildu no esperaba "nada" pero la formación soberanista creía que de la derecha vasca y catalana se podía esperar "algo más".

Al respecto, ha advertido, en alusión a Junts, que votó en contra de ambos decretos, que el tema de la vivienda no se negocia a "puerta cerrada" como propone. Hay que retratarse y que la gente lo vea, ha dicho tras denunciar que esta semana "se ha visto que los fondos buitre también compran partidos políticos".

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Oskar Matute ha reconocido que los dos decretos no eran suficientes "pero sí necesarios" para ir resolviendo la crisis de la vivienda y ha apostado por romper los discursos de algunos partidos sobre una pugna entre inquilinos y pequeños propietarios.

No es un conflicto entre ambos y no se trata de atacar al pequeño propietario, la mayoría honrados, ha remarcado, sino de poner el foco "en el negocio y la especulación de unos pocos". EFE

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