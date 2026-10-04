Los Bombers rescatan a personas atrapadas en coches en Granollers (Barcelona)

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo de madrugada en el rescate de varias personas que se encuentran atrapadas en sus coches en los accesos a una rotonda inundada en Granollers (Barcelona), han informado a EFE fuentes de este servicio de emergencias.

Los Bombers han sido alertados a las 05:10 horas de la madrugada, tras una fuerte tromba de agua que ha caído en Granollers, de la súbita crecida de rieras en la zona y de que había varias personas atrapadas en los coches, algunas de ellas subidas a los techos de los vehículos.

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Las citadas fuentes han indicado que los efectivos que trabajan en la zona no han atendido de momento a ninguna persona herida.

Los Bombers, por otro lado, han desalojado a las cuatro personas de una familia que vive en los bajos de un inmueble unifamiliar del que se ha desprendido el forjado del techo por acumulación de agua en la terraza, casa ubicada en el pasaje de la Concepció de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). EFE

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