Las intensas lluvias desbordan ríos al sur de la provincia de Ávila

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Valladolid, 4 oct (EFE).- Las intensas lluvias han provocado desbordamientos de cauces y ríos e incidencias de diversa consideración en el sur de la provincia de Ávila, según ha explicado este domingo la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León.

En concreto, algunas de las localidades más afectadas son Casavieja, Mombeltrán y El Barraco, según la misma fuente.

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El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha pedido "máxima precaución" en la zona y tomar medidas preventivas para evitar daños sobre las personas.

Todas las provincias de la Comunidad están en alerta por las intensas lluvias desde ayer por la mañana.EFE

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