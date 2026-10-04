La Policía destaca la ausencia de incidentes en desalojo de la playa del Trampolín (Ceuta)

Guardar

Ceuta, 4 oct (EFE).- La Policía Nacional ha destacado que el operativo que se desarrolla en la playa del Trampolín de Ceuta para desalojar a los inmigrantes que se encontraban allí desde la entradade julio, se realiza "sin incidentes" y con la participación de 350 agentes.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, las personas desalojadas son trasladadas al Centro de Atención Temporal de extranjeros (CATE) para las primeras gestiones policiales, aunque en el caso de los menores estos trámites se realizan en las instalaciones de la Jefatura Superior, desde donde los trasladan a los alojamientos temporales.

PUBLICIDAD

El dispositivo, que ha comenzado a las 08:00 horas, está formado por 8 grupos de UIP con el apoyo de otras unidades policiales como UPR, GAC, Extranjería y Unidad Aérea.

Entre los medios materiales desplegados destacan los dos vehículos blindados VIPA 6x6 (Vehículo de Interposición, Protección y Aproximación) y vehículo URO (Vehículo de Alta Movilidad Táctico), todos ellos utilizados por la Unidad de Intervención Policial (UIP).

PUBLICIDAD

El operativo también cuenta con la colaboración de la Guardia Civil, que ha desplegado buceadores y tres lanchas en previsión de que algún migrante pudiese escapar a nado, y la Policía Local, encargada de los cortes de tráfico en los accesos a la playa del Trampolín.

También se ha movilizado a la Comandancia General de Ceuta, que ha procedido a establecer una segunda línea de seguridad con efectivos militares.

Este traslado ha sido posible por la disponibilidad de plazas en los recursos habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones así como a la necesidad de ubicar a los migrantes en un lugar protegido ante las lluvias y la insalubridad.

PUBLICIDAD

Asimismo, también responde a la necesidad de salvaguardar el orden público y la legalidad vigente, según el comunicado. EFE

(foto) (vídeo)