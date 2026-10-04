La lluvia remite en Cantabria tras inundar túneles, casas y carreteras de madrugada

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Santander, 4 oct (EFE).- Las fuertes lluvias han remitido en Cantabria tras una madrugada complicada para los servicios de Protección Civil, que recibieron un centenar de llamadas y atendieron 36 incidencias, por inundaciones en viviendas, garajes y túneles y carreteras cortadas.

El litoral y el centro de la comunidad, en alerta naranja hasta las 8:00 horas de este domingo, han concentrado la mayoría de las incidencias pero también en el sur de la región ha habido algunas inundaciones, así como las acumulaciones de agua y la caída de piedras y árboles han cortado carreteras, según han informado a EFE fuentes del 112.

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En Santander las lluvias intensas inundaron el túnel de la calle Burgos, en el centro de la ciudad, y el de La Albericia, en la S-20, y obligaron a cortar la rotonda de La Marga, en la S-10, pero la situación, según señala a EFE el Ayuntamiento, ya está totalmente normalizada.

El agua ha entrado en una vivienda de la calle La Gloria, en San Román, y en unos garajes de la calle Argentina. También reventó arquetas en varias calles.

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Además, se han inundado garajes en Sarón y en Barcenilla.

Las vías de Cantabria ya no registran incidencias por inundaciones, según informa en su web de carreteras el Gobierno regional.

Durante la noche y la madrugada, un árbol cortó los dos carriles de las carreteras autonómicas CA-250, entre Santullán y Las Muñecas, en Castro Urdiales y en la CA-706, de acceso a Bostronizo, en Arenas de Iguña.

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Además, un muro caído cerró un carril en la CA-162, entre La Cavada y Liérganes

En Santa Cruz de Bezana se inundó el túnel bajo las vías del tren y en el polígono de La Vega en Bolmir, en Campoo de Enmedio, un almacén de un supermercado. EFE

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