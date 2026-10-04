La Guardia Civil investiga quiénes fueron responsables de altercados del partido en Güímar

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Santa Cruz de Tenerife, 4 oct (EFE).- La Guardia Civil ha abierto una investigación para identificar a las personas responsables de los altercados registrados antes del partido de la Copa del Rey entre el Atlético Unión Güímar y el Sporting de Hortaleza que finalmente fue suspendido.

Fuentes del instituto armado señalaron que la actuación de los agentes desplegados "permitió controlar la situación y restablecer la normalidad ante una situación de elevado estado de alteración".

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El partido, previsto para las 13:00 hora local en el campo de Tasagaya, fue suspendido a las 13:45 de este domingo por el árbitro Rafael Aguilar Prat, que explicó en el acta que la Guardia Civil garantizaba “la seguridad durante todo el encuentro” y que el Sporting Hortaleza no quiso disputar el partido por “las circunstancias vividas” con el lanzamiento de objetos a su llegada al campo y a la salida al terreno de juego.

“Tras 37 minutos de retraso esperando al dispositivo de la Guardia Civil, llega el teniente de la Guardia Civil Carlos Ortega, responsable del operativo. Reunidos en el vestuario el equipo arbitral, ambos delegados de equipo (Jonay Alberto Bernardo Pérez, del A.D. Güímar, y Luis Martínez Urquiza, del Sporting Hortaleza) y la delegada federativa, le trasladamos nuestra confianza en el dispositivo. El teniente nos confirma que la seguridad está garantizada durante todo el encuentro”, aseguró el colegiado en el acta.

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“Tras esto, Luis Martínez Urquiza (delegado del Sporting Hortaleza) nos comunica que debe hablar con su cuerpo técnico y sus jugadores para ver si deciden jugar el partido. A su regreso, Luis Martínez Urquiza nos comunica de forma clara que, tras hablar con la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores, el Sporting Hortaleza no quiere disputar el encuentro”, reseña el acta arbitral.

En ese sentido, el árbitro explica que “los motivos que alega” para no jugar el partido “son las circunstancias vividas tanto a su llegada al campo como durante la previa a la salida al terreno de juego, hechos que le han llevado a que emocionalmente no estén preparados para jugar”, en referencia al lanzamiento de piedras al autobús y los hechos denunciados por el Sporting de Hortaleza de agresiones y amenazas. EFE

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