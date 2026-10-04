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La Generalitat envía otro Es-Alert por riesgo de desbordamiento del río Besòs en Barcelona

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado otro Es-Alert para alertar a las poblaciones barcelonesas de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, y de la capital catalana del riesgo de desbordamiento del río Besòs.

En el mensaje, se insta a la ciudadanía que vive cerca del río a evitar las plantas bajas y los sótanos y a subir a las plantas superiores de los edificios en caso de que llegue el agua.

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Además, pide a la población que no se acerque al río.

El tramo final del río Besòs arrastra este domingo un caudal de 903 metros cúbicos por segundo con una altura de 3,5 metros a su paso por Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), lo que ha llevado ya a la Agencia Catalana del Agua a lanzar un aviso por riesgo de inundaciones en la zona. EFE

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