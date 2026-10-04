La Generalitat envía otro Es-Alert en 5 comarcas para recordar la restricción de movilidad

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado este domingo un nuevo Es-Alert a los teléfonos móviles de la población de las comarcas de Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà y Gironès para recordar la necesidad de respetar la restricción de movilidad ante el episodio de lluvia torrencial.

Los vecinos de estas comarcas de la provincia de Barcelona y Girona han recibido la alerta poco antes de las 7.00 horas, según ha informado Protección Civil en su cuenta de X.

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En el mensaje, se advierte a la población de que "hay múltiples incidencias en curso" y que "se mantiene la lluvia torrencial en muchos lugares y en los caudales de ríos y rieras", que van al alza.

Así, se hace hincapié en la necesidad de respetar la restricción de movilidad hasta que finalice el episodio extraordinario de lluvia intensa, previsto hasta las 14.00 horas de este domingo. EFE

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