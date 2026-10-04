La alerta roja obliga a suspender 19s partidos de fútbol en varias zonas de Badajoz

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(Actualiza con el número total de partidos y las categorías)

Don Benito (Badajoz), 4 oct (EFE). La Real Federación Extremeña de Fútbol ha emitido una circular en la que comunica la suspensión de todos los encuentros previstos para la tarde de este domingo en las localidades afectadas por la alerta roja y que corresponde a las comarcas de La Serena, Tierra de Barros y el sur de la provincia de Badajoz.

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En concreto son 19 los encuentros que estaban programados, de los que cuatro son de Tercera RFEF, siete de la Primera División Extremeña, cinco de la Segunda División Extremeña, dos de la Tecera RFEF Femenina y uno de la Primera Regional 'Iberitos'.

La entidad ha comunicado la decisión a través de sus redes sociales, donde ha solicitado la máxima difusión de la medida y ha hecho un llamamiento a extremar la prudencia.

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El organismo ha subrayado que “la seguridad de todos es lo más importante” y que, por tanto, se extreme la prudencia. EFE

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