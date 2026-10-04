Jupol culpa a Bernabé de poner en riesgo a la policía en la manifestación de Valencia

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València, 4 oct (EFE).- Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha responsabilizado "directamente" a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de las heridas que nueve agentes sufrieron este sábado en València en la manifestación por la vivienda por unas "decisiones políticas" que, ha afirmado, pusieron "en grave riesgo la integridad de nuestros compañeros".

En un mensaje en Telegram, el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha denunciado que un "dispositivo absolutamente infradimensionado", con "poco más de 40 policías", dejó a sus compañeros "a los pies de los caballos" este sábado en València, donde tras la manifestación por la vivienda se produjeron incidentes entre los agentes y los manifestantes frente al Palau de les Arts.

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Los altercados se saldaron con nueve policías nacionales heridos y cinco personas detenidas.

La Unidad de Intervención Policial (UIP), ha explicado el portavoz, tuvo que "soportar la violencia de miles de personas, poniendo en serio riesgo su propia integridad e incluso la vida de nuestros compañeros, algo absolutamente intolerable en un estado de derecho".

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La UIP "necesita medios y órdenes policiales, no decisiones políticas", ha exigido el portavoz de Jupol, quien ha añadido que desde el sindicato "responsabilizamos directamente a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, de unas decisiones políticas que han puesto en grave riesgo la integridad de nuestros compañeros".

"Creemos que el máximo responsable de ese dispositivo y de las heridas de nuestro compañeros es la delegada del Gobierno, Pilar Berbabé, la máxima responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Valencia y del mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana", ha considerado.

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Según ha recordado, "estos días ya advertíamos: grupos radicales antisistema se estaban infiltrando en las movilizaciones por la vivienda y nos preocupaba que la UIP recibiera órdenes políticas en lugar de órdenes operativas y policiales. Hoy, en Valencia, desgraciadamente, ha ocurrido", ha lamentado.

"Lo de Valencia no se puede volver a permitir y tolerar, la UIP tiene que trabajar con seguridad", ha demandado. EFE