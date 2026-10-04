Jasch, ganador del Tour de Langkawi acompañado en el podio por Balderstone y Castellón

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El italiano Matteo Malucelli (XDS Astana) se impuso en la octava y última etapa del Tour de Langkawi (Malasia), tras la cual el alemán Lennart Jasch (Tudor) se proclamó vencedor de la general, acompañado en el podio por los españoles Abel Balderstone y Jan Castellón, ambos del Caja Rural-Seguros RGA, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

La última etapa, disputada entre Muar y Putrajaya, de 188,3 kilómetros, y con una única dificultad montañosa, Bukit Manin, a 57 kilómetros de la meta, puso fin a la trigésima edición del Tour de Langkawi.

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Malucelli, de 32 años, fue el más rápido en línea de meta con un tiempo de 4h05:17, por delante del canadiense Riley Pickrell y el neerlandés Christian Van Rees sumando su tercera victoria de la ronda malasia y el vigésimo quinto triunfo de su carrera profesional.

La general no tuvo cambios y el triunfo se lo llevó Lenart Jasch, que aguantó su diferencia sobre Abel Balderstone, segundo a 0:26, y Jan Castellón, tercero a 0:42.

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Entre los diez primeros terminaron otros dos españoles. Cuarto fue José Manuel Díaz (Burgos-Burpellet BH) y sexto Jorge Gutiérrez (Kern Pharma). EFE