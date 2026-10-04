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Gonzalo García: Contábamos con los puntos de TJ Shorts, pero no con los de Puerto

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria, aseguró tras la derrota ante el Valencia Basket que daban por hecho los puntos de TJ Shorts pero lamentó los errores que cometieron y que permitieron puntos como los que sumó por ejemplo Josep Puerto, que acabó con 16.

"Ha habido algunos tiros del Valencia que nosotros comprábamos pero otros no. No es que los tiros de Puerto no estuvieran dentro del guión, no estaban dentro del guión que queríamos ceder y los hemos cedido por errores nuestros", lamentó en la rueda de prensa posterior.

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"TJ Shorts nos iba a meter entre 18 y 21 puntos porque lo está haciendo a todos los equipos. Lo que no queríamos era ir detrás de él como un perrillo. El problema no ha sido TJ Shorts, íbamos 1 arriba y había metido 20 al inicio del último cuarto. Comprábamos sus puntos, lo que no comprábamos eran los de Puerto. Hemos controlado bien a Taylor y a Mirotic pero Puerto nos ha metido 16. Sé que es más llamativo lo de Shorts pero teníamos que arriesgar en algo", añadió.

El entrenador recordó que ante equipos como el Valencia se debe ceder "en algo" y que "la manta tapa lo que tapa" por lo que "si te tapas la nariz se te ven los pies" pero defendió que durante los primeros treinta minutos tenían el choque donde querían.

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"Nos estaba saliendo bien pero con el 62-57 hemos empezado a enganchar errores en ayudas, ayudas muy malas. Hemos entrado uno arriba al último cuarto y han seguido anotando y nosotros hemos seguido con errores. Ha sido un torbellino de errores que nos ha terminado por pasar factura, ha sido una pena porque hemos hecho 30 minutos muy buenos ante un rival increíble", destacó.

El técnico dijo que la derrota fue "una pena" y que se fueron "jodidos". "Hemos hecho 30 minutos muy buenos y en el final del tercer cuarto e inicio del último hemos tirado todo por la borda. Hemos tenido una muy buena entrada en el partido, hemos tenido un pequeño bajón pero no hemos rehecho y hemos jugado muy bien en el segundo cuarto dentro de la dificultad que tiene jugar contra el Valencia Basket, que tiene un equipo espectacular", recordó.

El entrenador del equipo maño restó importancia al arbitraje y dijo que deben "aprender" de sus propios errores y hacer una buena semana de entrenamientos "para tener opciones de competir bien en A Coruña" en la próxima jornada. EFE

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