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Gonzalo Boye ve "más o menos garantizado" el retorno de Puigdemont con la amnistía

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, ve "más o menos garantizado" el retorno del expresident de la Generalitat con la aplicación de la ley de amnistía, aunque prefiere ser cauto y no dar nada por hecho hasta verlo escrito "negro sobre blanco".

El Tribunal Constitucional avalará esta próxima semana amnistiar el delito de malversación a los líderes del 'procés', estableciendo "una doctrina clara y precisa" que abrirá la puerta al regreso de Puigdemont cuando el Tribunal Supremo aplique el fallo.

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"Estamos próximos a tener una solución a la desjudicialización" del conflicto político catalán, ha afirmado Boye este domingo en una entrevista en el videopodcast del expresidente catalán Artur Mas.

Aunque considera que el retorno de Puigdemont a Cataluña está "más o menos garantizado", insiste en no adelantar acontecimientos: "Hasta que no lo vea negro sobre blanco, no me creo nada".

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"Las decisiones se toman cuando los papeles estén encima de la mesa, todo negro sobre blanco y perfectamente notificado", ha señalado Boye como consejo a Puigdemont, cuyo regreso representa "un problema más para el actual Gobierno de España".

El Constitucional volverá a abordar desde el próximo martes los recursos de amparo de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación, y no se esperan sorpresas, ya que el desenlace fue anunciado en el último pleno cuando ese tribunal decidió amnistiar la malversación a Turull.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena prevé actuar en cuanto eso suceda con Puigdemont -así como con los exconsellers que huyeron con él: Antoni Comín y Lluís Puig-, no solo retirando la orden de detención, sino también aplicando la amnistía a la malversación.

¿Cuándo podría producirse, pues, el retorno de Puigdemont? Boye ha dado a entender que no será inmediatamente después de conocerse el fallo del Constitucional, este próximo 6 de octubre, ya que el Tribunal Supremo "va a esperar a tener la sentencia" entera del Constitucional, y eso "puede tardar 10 o 15 días", ha calculado el abogado.

Una vez publicada la sentencia en la web del Constitucional o en el BOE, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre si otorga la amnistía al resto de encausados y, según Boye, los casos de Puigdemont, Puig y Comín deberán resolverse "de manera muy rápida" y prioritaria, ya que en sus casos "está afectado el derecho a la libertad". EFE

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