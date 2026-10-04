Fer López abandona la concentración de la sub-21 aquejado de unas molestias

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Madrid, 4 oct (EFE).- El centrocampista Fer López, jugador del Wolverhampton inglés, abandonó este domingo la concentración de la selección española sub-21 aquejado de unas "molestias físicas" según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

López, que ya no jugó el encuentro que el combinado español disputó el pasado jueves con San Marino tras ser titular una semana antes ante Finlandia, se perderá, de este modo, el duelo que la Rojita disputará el próximo martes con Rumanía en Ibiza y en el que estará en juego la clasificación para la fase final del Europeo de la categoría.

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Un encuentro que el seleccionador David Gordo afrontará con veintidós futbolistas, ya que, como informó la RFEF, el lesionado Fer López no será reemplazado. EFE