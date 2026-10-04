Enviados nuevos Es-Alert por riesgo de desbordamiento del río Besòs y lluvias en Barcelona

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(Actualiza la NA7085 con nuevos datos sobre los últimos Es-Alert enviados por la Generalitat)

Barcelona, 4 oct (EFE).- Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado dos nuevos Es-Alert para alertar del riesgo de desbordamiento del río Besòs a los ciudadanos de Barcelona y de las localidades de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, y por lluvias torrenciales en el litoral barcelonés.

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El primer Es-Alert insta a la ciudadanía que vive cerca del río Besòs a evitar las plantas bajas y los sótanos y a subir a las plantas superiores de los edificios en caso de que llegue el agua.

Además, pide a la población de estos municipios que no se acerque al río bajo ninguna circunstancia.

El tramo final del río Besòs arrastra este domingo un caudal de 903 metros cúbicos por segundo con una altura de 3,5 metros a su paso por Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), un nivel muy superior al de seguridad.

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Poco después de este aviso, Protección Civil ha hecho llegar a los teléfonos móviles de las comarcas de Vallès Oriental, Maresme y todo el litorial hasta el Baix Empordà para recordar que está prohibida la movilidad hasta que finalice el excepcional episodio de lluvias.

En el mensaje, se avisa de que se están produciendo en la zona "lluvias torrenciales" y se emplaza a los vecinos a evitar "cualquier desplazamiento" ya "extremar las precauciones" y llamar al 112 en caso de emergencia.

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Poco antes de las 7.00 horas, la Generalitat ha enviado también un Es-Alert a la población de las comarcas de Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà y Gironès para recordar la necesidad de respetar la restricción de movilidad ante el episodio de lluvia torrencial. EFE