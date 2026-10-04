El temporal obliga a suspender la alta velocidad ferroviaria entre Barcelona y Tarragona

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Barcelona, 4 oct (EFE).- El temporal que afecta a Cataluña ha obligado a suspender este domingo el servicio ferroviario de alta velocidad entre la estación de Barcelona-Sants y la de Camp de Tarragona, lo que ha provocado la supresión de tres trenes.

Renfe ha informado en un comunicado que, por causas operativas, los trenes con origen Barcelona-Sants no están saliendo y los que tenían previsto llegar a esta estación acaban su recorrido en la estación de Camp de Tarragona.

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Los trenes suprimidos son dos AVE con dirección a Madrid y un Euromed que tenía que salir a primera hora hasta Figueres (Girona).

Además, se han modificado varios servicios de AVE, Alvia, Euromed y un Intercity previstos para este domingo.

Renfe asegura que está contactando con los viajeros mediante los canales habituales para informarles de las modificaciones. EFE