El TC despejará el regreso inmediato de Puigdemont con su aval a amnistiar la malversación

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Rafael Martínez

Madrid, 4 oct (EFE).- El Pleno del Tribunal Constitucional zanjará esta semana su aval a amnistiar el delito de malversación a los líderes del procés estableciendo "una doctrina clara y precisa", que abrirá la puerta al regreso del expresident catalán Carles Puigdemont en las próximas semanas, cuando el Supremo aplique el fallo.

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Sobre la mesa el TC volverá a tener desde el próximo martes los recursos de amparo de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa contra la negativa del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía al delito de malversación, que cuentan con sendas ponencias estimatorias del magistrado conservador Jose María Macías y del presidente del tribunal, Cándido Conde Pumpido.

No se esperan sorpresas puesto que el desenlace ya fue anunciado en el último pleno cuando la corte de garantías decidió amnistiar la malversación a Turull, después de que Macías, que respaldaba la postura del Supremo, retirara su ponencia por no tener mayoría.

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Lo que ocurre es que se votarán dos resoluciones, la de Macías, que aceptó redactar una nueva ponencia estimatoria del recurso de Turull con los argumentos de la mayoría, y otra de Conde-Pumpido que también ampara a Dolors Bassa. Previsiblemente, las ponencias saldrán adelante con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco de la minoría conservadora.

Serán entonces los criterios técnicos y la argumentación lo que determinará cual es la ponencia que fijará doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía por el procés.

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Las dos ponencias enmiendan la postura del Supremo, que no aplicó la amnistía al delito de malversación al entender que los líderes del procés obtuvieron un beneficio personal de naturaleza patrimonial, una de las excepciones que recoge la norma.

Al respecto, Macías dice que la interpretación del Supremo "no puede considerarse correctamente motivada y fundada en Derecho" pues "no puede desvincularse del sentido y finalidad de la norma, apreciable de forma notoria a través de la tramitación parlamentaria y del propio texto de la ley".

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Más crítica es la ponencia del presidente del TC que considera que la interpretación que hizo el alto tribunal es "manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley" porque no fue una interpretación estricta de la ley "sino de una reducción teleológica en tanto que excluye casos comprendidos en el núcleo de la norma".

Su ponencia ya adelanta el desenlace para el Supremo, porque Conde Pumpido propone ordenar al alto tribunal que "dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación" a Bassa con "carácter preferente y urgente".

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Una vez la corte de garantías estime los amparos, todas la miradas estarán puestas en el alto tribunal y, en particular, en el magistrado Pablo Llarena que prevé aplicar la doctrina a Puigdemont sin esperar a que el TC resuelva el recurso del expresident catalán

Porque desde el Supremo confían en que el Constitucional fije con Turull y Bassa una doctrina contundente sobre la malversación que será extrapolable al resto de condenados y procesados en rebeldía.

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Y así será porque esta semana Conde Pumpido ya avanzó que el Pleno fijará "una doctrina clara, precisa y contundente", que comunicará "a la mayor brevedad" al Supremo, al que "le corresponde tomar la decisión adecuada cuando lo estime procedente".

De esta forma, Llarena prevé actuar en cuanto eso suceda con Puigdemont - así como con los exconsellers que huyeron con él Antoni Comín y Lluis Puig- no solo retirando la orden de detención sino también aplicando la amnistía a la malversación.

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En cuanto las sentencias del Constitucional se publiquen en el BOE, se abrirán dos opciones, una que Llarena actúe de oficio y otra que lo haga a petición de las defensas, que es el escenario más probable si los intereses favorecen el devenir de Puigdemont. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023284479)